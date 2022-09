Crise énergétique : la CREG présente ses recommandations à la veille d’un nouveau kern énergie

Le rapport de l’institution insiste donc sur l’intérêt d’imposer aux fournisseurs des offres réglementées dans le temps, de rendre l’offre des fournisseurs plus transparentes, et d’éviter notamment l’abus de liberté dans la fixation des prix, de simplifier les contrats à prix variables ou d’introduire un produit standard.

Surprofits du secteur de l’énergie

La CREG s’attache aussi aux surprofits des fournisseurs et producteurs d’énergie. Elle recommande d’analyser si la contribution de répartition imposée au secteur nucléaire peut être revue à la hausse (pour 2022, elle s’élèvera pour le moment à 638 millions) et s’il est possible de revoir la redevance annuelle de 20 millions d’euros due pour les réacteurs de Doel 1 et 2. Les centrales au gaz sont également visées, car elles bénéficient aussi de la flambée des prix, de même que l’éolien offshore.

Pour un ménage moyen, la facture d’énergie pourrait passer à environ 9245 euros pour les 12 prochains mois s’ils bénéficient d’un contrat à prix fixe établi en septembre. Beaucoup de ménages disposent encore d’une offre établie antérieurement mais d’ici la fin mars, leur proportion sera descendue à 30%. Pour les offres à prix variable, l’estimation est "extrêmement difficile". Entre les prix de la fin août et ceux de début septembre, la facture annuelle attendue varie de 9772 euros à 6249 euros.