Crise énergétique : la confiance des entrepreneurs en chute libre, selon les comptables et conseillers fiscaux

La confiance des experts-comptables et conseillers fiscaux et de leurs clients, qui était repartie à la hausse il y a un an après le plus gros de la crise du Covid, a replongé cette année à cause de la crise économique et énergétique. Ce climat d'incertitude freine en effet les nouveaux investissements au sein des entreprises, constate l'Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptable (ITAA) dans son baromètre annuel publié mardi.

Ainsi, 72% des membres de cette organisation interrogés se disent inquiets par rapport au climat économique actuel. Il y a un an, croyant avoir tourné la page Covid, ils n'étaient que 40% dans ce cas. Dans le même temps, le groupe des optimistes a lui aussi fondu, chutant de 29 à 5%.