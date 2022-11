Crise énergétique : la Commission européenne transmet une ébauche de plafond d’urgence sur le marché du gaz

La Commission européenne travaille à un mécanisme correctif du marché du gaz qui entrerait automatiquement en action si deux critères sont rencontrés : le dépassement d’un certain niveau de prix prédéfini (non précisé) sur le marché TTF, et l’existence d’une différence significative entre les prix européens du gaz et les prix globaux du GNL.

L’exécutif européen a ébauché cette piste dans un document transmis mercredi aux Etats membres, après leurs demandes répétées de ces derniers mois de mettre sur pied un mécanisme pour éviter les emballements du prix de gros du gaz européen.

Dans le document envoyé, la Commission donne la "direction" à prendre, en prévision d’une réunion extraordinaire des ministres européens de l’Energie qui aura lieu le 24. "Ce n’est qu’un plan, nous voudrions une proposition législative", glisse un diplomate européen.