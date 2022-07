Crise énergétique : l’Europe peut-elle se passer du gaz russe cet hiver ?

L’importation des combustibles fossiles russes est devenue une arme politique pour la Commission européenne. En mai, l’Europe a présenté un plan pour devenir progressivement indépendante vis-à-vis de Moscou.

Concrètement, certains pays n’utilisent déjà plus de gaz provenant de Russie. Ce sont les États baltes, la Pologne, la Bulgarie et la Finlande. Pour d’autres, l’approvisionnement a été diminué. L’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et l’Italie se trouvent dans ce cas. Pour tous, les importations via le gazoduc Nord Stream 1 ont été réduites de 60%.