Crise énergétique : L’Europe doit réduire drastiquement sa production de plastiques

La production de plastique est la plus gourmande en énergie et en matières premières de la pétrochimie. Les emballages plastiques représentent à eux seuls 40% du marché final du plastique produits dans l’UE, à peu près autant que le gaz consommé par la Hongrie, la Suède et le Danemark réunis.

Ensemble, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne sont responsables de 75% de la consommation finale de pétrole et de 81% de gaz, et de 77% de tous les emballages plastiques dans l’UE.

Le mouvement "Break Free Plastic" recommande de commencer à éliminer tous les plastiques à usage unique comme ceux qui emballent les aliments, fruits et légumes dans nos supermarchés.