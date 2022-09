Crise énergétique : l'éclairage de la Grand Place de Bruxelles sera réduit durant la nuit

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a décidé de renforcer le régime de chauffage réduit, décidé en mars dernier, l'étendant à l'ensemble des nombreux bâtiments de la commune centrale de la capitale. Le dispositif prévoit aussi l'extinction partielle de l'éclairage monumental de la Grand-Place à 23h, ainsi que des bâtiments et monuments qui sont propriétés de la Ville de Bruxelles.

Les nouvelles températures de consigne des bâtiments publics en saison de chauffe varieront désormais en fonction de leur affectation : 18°C dans les bureaux en période d'occupation (16°C durant la nuit ou lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à 24h et inférieure à 48h) ; 15°C dans les ateliers et lieux de travail, avec charge physique de travail moyenne ; dans les écoles, 19°C en période d'occupation dans les classes (14°C dans les couloirs et espaces de dégagement, 15°C dans les salles de gymnastique, 22°C dans les salles de douche).