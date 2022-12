Crise énergétique : l'Allemagne va recevoir sa première cargaison de gaz liquéfié

Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a d'abord considérablement baissé ses livraisons, qui représentaient auparavant 55% des importations allemandes, avant de les arrêter début septembre.

Pour assurer sa sécurité énergétique et sauver son industrie gourmande en gaz, Berlin a investi massivement dans le GNL, débloquant notamment trois milliards d'euros pour louer des navires FSRU. Cinq projets au total ont été lancés à grand frais cette année par le gouvernement. Deux projets privés vont également voir le jour, dont un terminal à Lubmin (nord) qui doit ouvrir ce mois-ci.

Les prix flambent

Mais le pays n'est toujours pas parvenu à signer un contrat significatif avec un fournisseur de GNL. Un accord récemment passé avec la compagnie Qatar Energy ne prendra effet qu'en 2026.

Résultat : l'Allemagne est actuellement exposée à la volatilité des marchés spot de court terme, ce qui contribue à la flambée des prix du gaz pour les ménages et entreprises. Selon le comparateur Check24, un ménage allemand moyen payait entre septembre et novembre 128% de plus sur un an pour chauffer sa maison au gaz.