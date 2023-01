Crise énergétique : Fluxys vient de payer sa cotisation de solidarité. Le secteur pétrolier s’apprête à le faire

Ce sont 434,5 millions d’euros qui seront rentrés dans les caisses de l’Etat d’ici la fin février au titre de contribution de crise versée par le secteur énergétique. C’est la fameuse taxation des surprofits.

Il y a d’abord le gestionnaire du réseau de transport du gaz, Fluxys. Il a déjà payé, ce mois-ci, le 13 janvier, sa cotisation de solidarité de 300 millions d’euros, a indiqué mardi la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, en réponse à la députée Kim Buyst (Ecolo-Groen) en commission de la Chambre. Cette contribution de solidarité avait été fixée dans la loi-programme du 26 décembre 2022 et publiée quelques jours plus tard.

Le secteur pétrolier, lui, a reçu une facture de 134,5 millions d’euros pour cette cotisation. Elle lui a été envoyée le 26 janvier et il dispose de 30 jours pour la payer.

"Cela fait plus de 400 millions d’euros qui seront versés par Fluxys d’un côté et par le secteur pétrolier de l’autre. Ces millions d’euros seront utilisés à part entière pour rembourser les ménages belges qui ont subi ces prix exorbitants pour leurs factures d’énergie", a expliqué, à la RTBF, la ministre de l’Energie, Tine Van der Straeten (Groen). Cet argent servira en fait à financer l’aide que les ménages reçoivent pour leur facture de gaz et d’électricité, soit 61 euros par mois pour l’électricité et 135 euros par mois pour le gaz. Les ménages qui y ont droit ont déjà reçu un premier paquet d’aide pour les mois de novembre et décembre. Un deuxième paquet est prévu pour les mois de janvier à mars.