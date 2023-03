Crise énergétique : du renouvelable dans le logement social belge

" C’est un mini-réseau énergétique qui met plusieurs logements ensemble avec des panneaux photovoltaïques, et la production de ces panneaux va être partagée par un certain nombre de locataires " explique Gilbert Schaus, directeur général de la société de logement social Logivesdre. " L’objectif, c’est d’essayer de faire baisser le prix de leur consommation d’électricité et de diminuer ainsi les charges. C’est un projet qui a été mis au point avec Ores qui a offert des panneaux. "

L’intérêt de ce système, il est pour les gens qui vont en bénéficier, précise Fernand Grifnée, administrateur délégué d’ORES, à Vedia. " 30% de leur consommation sera désormais couverte par une production locale à un prix qui est beaucoup plus bas. On constate que des prix de marché sont de 8, 9, 10 fois plus importants que le prix de revient auquel nous allons fournir les kWh ici. C’est quand même une fameuse économie. "

>> Reportage complet de Vedia : " Ce projet permet de montrer des voies à suivre "