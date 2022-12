Crise énergétique : dotation supplémentaire de 8,6 millions pour les établissements scientifiques fédéraux

Les établissements scientifiques fédéraux recevront une dotation supplémentaire de 8,6 millions pour boucler l'année financière 2022, a annoncé mercredi le secrétaire d'État Thomas Dermine, en charge de la Politique scientifique.

Celui-ci a précisé, par voie de communiqué, avoir obtenu 8,6 millions d'euros de la provision interdépartementale fédérale en vue de soutenir les établissements scientifiques fédéraux, qui font face à la hausse de leurs dépenses énergétiques.

Selon M. Dermine, ce soutien permet aux Musées royaux des Beaux-Arts, aux Musées royaux d'Art et Histoire, au Musée des sciences naturelles, au KBR Museum (Bibliothèque royale), au Musée royal de l'Afrique centrale et au Planétarium de garder leur personnel, de conserver leurs collections dans de bonnes conditions et de continuer à accueillir du public.

D'autres établissements, comme l'Institut Royal Météorologique (IRM), qui a une infrastructure informatique très énergivore pour faire tourner les modèles de calcul des prévisions, ont également reçu des moyens afin de couvrir leurs dépenses en frais énergétiques supplémentaires. Les établissements ont également été encouragés à prendre des mesures visant à réduire la consommation d'énergie. Un mécanisme permettant ces investissements a été mis en place.

Des rénovations importantes sont en outre programmées aux Musées royaux des Beaux-Arts et aux Musées royaux d'Art et d'Histoire afin, entre autres, d'en augmenter la performance énergétique. Thomas Dermine avait déjà soutenu les musées pour compenser la baisse de recettes liée à la pandémie. Il avait pour cela obtenu plus 3 millions d'euros pour l'année 2021.