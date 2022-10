Crise énergétique : des fleurs locales et de saison pour éviter la facture salée

" Les variétés seront différentes car on a toujours eu le luxe d’avoir toutes les plantes, toute l’année. Donc ici, on va vraiment opter pour des plantes de saison et pour des plantes qui supportent des écarts de température nuit/jour dans les maisons et des températures plus fraîches ", explique-t-elle auprès de Vedia.

Bien que le choix sera plus limité, il permettra de porter un regard nouveau sur les compositions florales, tout en prenant conscience de la richesse saisonnière. Mais surtout, c’est l’opportunité de conscientiser les consommateurs, avec la garantie d’un prix toujours accessible. " Je pense qu’on a malmené la planète et qu’on va être amené à vivre autrement ", continue-t-elle. " Je pense qu’acheter local et vivre en fonction de la nature et des saisons, tout le monde est gagnant que ce soit pour son portefeuille ou son équilibre humain. "

