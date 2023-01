Crise énergétique : de plus en plus d’aides ménagères travaillent dans le froid, les agences s’insurgent

Avec la crise énergétique, nous sommes nombreux à avoir diminué le chauffage et à pratiquer de nouveaux gestes pour économiser de l’énergie. Les entreprises ont, elles aussi, baissé le thermostat en journée, souvent à 19 degrés.

Et pour certains, une coupure totale du chauffage durant la nuit et en leur absence est devenue aussi une habitude. Voilà qui ne fait pas l’affaire des aides ménagères qui travaillent souvent dans des maisons vides… Et désormais froides.