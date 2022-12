Crise énergétique : de nouvelles primes pour aider les entreprises à économiser l’énergie

Plus précisément, il s’agit d’une prime à l’investissement et d’une prime à la consultance en vue d’économiser de l’énergie et de réaliser la transition énergétique des entreprises. Ces primes sont complémentaires aux autres dispositifs régionaux déjà décidés (prime compensatoire, création du prêt Energy&Reno, renforcement des primes Renolution et de l’accompagnement offert par le pack énergie).

A titre d’exemple, voici différents types d’investissements visés :

Le renouvellement des installations d’éclairage au moyen d’ampoules LED ;

La gestion temporelle ou présentielle des luminaires ;

Une ventilation avec récupération de chaleur ;

Des portes à fermeture automatiques ;

Mais aussi d’autres investissements économiseurs d’énergie directement liés à l’activité principale du bénéficiaire et qui remplacent une machine ou un équipement de performance énergétique significativement moindre comme un four ou un frigo professionnel.

A charge pour Bruxelles Economie Emploi de déterminer, grâce à des critères bien précis, si l’investissement permet un gain d’énergie suffisant. En ce qui concerne l’aide aux investissements, le montant minimal de l’aide est de 2000 euros, avec un taux d’intervention de 50% sur la facture. Cette aide est plafonnée à 50.000 euros.

L’aide pour le recours à la consultance est quant à elle plafonnée à hauteur de 15.000 euros. Son taux d’intervention est de 70%. Par ailleurs, une rétroactivité est prévue : les dépenses encourues depuis le 1er septembre 2022 pourront être prises en compte.