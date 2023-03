Crise énergétique, crise climatique… : face à un horizon qui semble bouché, l’importance de soigner la santé mentale

Face aux nombreuses conséquences directes et indirectes du dérèglement climatique et à l’inaction politique, de plus en plus de personnes souffrent d’éco-anxiété, soit l’angoisse et l’appréhension des changements perçus comme irréversibles sur l’environnement. Puisqu’elle n’est pas considérée comme une pathologie (et heureusement, souffle Alexandre Heeren, chercheur qualifié FNRS), un manque de données scientifiques et donc de recommandations cliniques entraîne dans bien des cas une prise en charge limitée, voire inexistante, des personnes qui se disent éco-anxieuses.

En effet, alors qu'"une étude aux États-Unis a montré que plus de 80% des praticiens interrogés estimaient que le changement climatique était un problème susceptible d’avoir un impact sur la santé mentale, […] seulement un tiers estimait qu’ils étaient bien préparés à donner un traitement", relève Ann DeSmet. Si les données manquent en Belgique, le constat n’est pas très différent de l’autre côté de l’océan.

Par ailleurs, "il est possible que lorsque les personnes souffrant d’éco-anxiété ont également d’autres problèmes d’anxiété qu’elles présentent pendant la thérapie, et que donc les professionnels traitent les troubles anxieux généraux et ne les considèrent pas comme de l’éco-anxiété. Ou même que les personnes souffrant d’éco-anxiété pour une variété de raisons ne demandent pas d’aide", ajoute la chercheuse à l’Unité de recherche en Psychosomatique et psycho-oncologie (URPP).