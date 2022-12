Crise énergétique : coup de pouce financier aux éditeurs littéraires et en sciences humaines

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a attribué mercredi, une subvention exceptionnelle aux éditeurs littéraires et aux éditeurs en sciences humaines afin de leur permettre de faire face aux coûts de l'énergie, à l'inflation et, surtout, à l'augmentation du prix du papier.

Cette subvention exceptionnelle s'élève à 15% de leur subvention annuelle qui varie de 10.000 à 50.000€. De nombreux opérateurs culturels sont aujourd'hui en difficulté par les effets combinés de l'augmentation des dépenses énergétiques et de l'inflation. Par ailleurs, le prix du papier connaît, ces dernières années, une augmentation continue (qui s'élève de 50 à 100% du prix). Pour un livre dont le prix s'élèverait à 20 euros, ce coût de réalisation, qui était auparavant de 3 euros environ, a doublé pour passer à 6 euros, en tenant compte du prix du papier, du transport, des charges énergétiques, etc.

« Nous avons déjà mis en place plusieurs aides aux opérateurs culturels face à la hausse du prix de l'énergie, afin de les soutenir et leur permettre de continuer à faire circuler la culture sous toutes ses formes. Mon but est de cibler au maximum ces aides pour ne laisser personne sur le bord du chemin, quel que soit le secteur. Soutenir celui du livre, et plus particulièrement le monde de l'édition francophone, face à l'inflation des coûts était donc essentiel », a commenté la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), à l'initiative de la mesure.