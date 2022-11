Crise énergétique : Alexander De Croo comprend "l’inquiétude" des Belges et défend l’indexation, "la meilleure protection"

“Je comprends l’inquiétude”, affirme le Premier ministre au micro de Matin Première, à propos de la grève générale prévue ce mercredi 9 novembre. Grèves, arrêts de travail, assemblées du personnel, manifestations marqueront cette journée.

“Elle est là à cause des factures, elle est là à cause des perspectives économiques qui sont difficiles. Et je comprends que beaucoup de gens se posent des questions, mais regardons quand même ce qu’on a et comparons-le peut-être à d’autres pays comme la France. En Belgique, on a l’indexation. Beaucoup de gens ont vu leur salaire, leur pension, leurs allocations augmenter. Pour certains, ce sera en janvier. En France, Macron dit qu’il n’y aura pas de système universel d’indexation. En Belgique, on ne négocie même pas, c’est automatique.”

L’indexation automatique des salaires est régulièrement remise en question par le patronat. Alexander De Croo reconnaît que la situation est difficile pour les entreprises, il appelle d’ailleurs à faire preuve de compréhension vis-à-vis des employeurs, mais “le gouvernement a toujours été clair, l’indexation restera là. Elle est la meilleure protection que l’on a contre les difficultés de pouvoir d’achat.”