Crise énergétique: à Liège, un refuge pour SDF et sans-papiers lance un appel aux dons

Les acomptes sont passés de 1000 à 4000 euros par mois. C'est impossible

"Jusqu'à présent, on a toujours voulu être auto-suffisant" poursuit Germain Dufour. "C'est le principe de la maison: un habitat collectif autogéré. Il n'y a pas de loyer, et chacun, par ses petits 50 euros, arrive à payer les factures. Nous avions des acomptes de 1000 euros par mois pour le gaz et l'électricité. En septembre, on est passé à 4000 euros par mois. C'est tout à fait impossible. Ce n'est pas notre principe d'augmenter les participations des gens, sinon, on exclut les personnes qui n'ont pas les moyens."

L'Espace Fraternel a donc lancé un appel aux dons sur le net pour récolter au moins 9000 euros pour ses factures d'énergie.

Si vous souhaitez participer, vous pouvez cliquer sur ce lien.