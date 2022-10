Crise énergétique : à Bruxelles, l’insécurité d’existence augmente les conséquences sociales de la crise

Un nombre important d’habitants de la Région bruxelloise risquent d’être particulièrement touchés par la flambée des prix énergétiques et l’inflation en général, indique l’Observatoire (régional) de la Santé et du Social, dans son rapport annuel rendu public lundi.

En un an, la facture moyenne des Bruxellois a plus que triplé pour le gaz et doublé pour l’électricité, voire plus, selon notamment le type de contrat et de tarification. Cette augmentation entame le budget des ménages, en particulier en Région bruxelloise où la pauvreté est importante et le coût du logement plus élevé que dans les deux autres régions. Après transferts sociaux, un quart (25%) de la population bruxelloise dispose de revenus sous le seuil de risque de pauvreté, contre 18% en Wallonie et 9% en Flandre.

Toujours selon l’Observatoire, le nombre de personnes vivant avec un revenu d’intégration social (RIS) a crû de 65% en dix ans et a doublé (+100%) chez les jeunes adultes (18-24 ans). Les plus âgés ne sont pas non plus épargnés par la précarité en Région bruxelloise.