Crise énergétique : feu vert pour l’aide d’urgence Energie également aux associations bruxelloises

Les gouvernements bruxellois des Commissions communautaires française (CoCof) et commune (CoCom) ont débloqué jeudi près de 35 millions d’euros (8,7 millions dès 2022 et 26 millions en 2023) pour une aide d’urgence afin de soutenir le secteur non-marchand bruxellois face à la crise énergétique. La décision est intervenue parallèlement aux mesures prises par le gouvernement bruxellois en faveur des entreprises les plus durement touchées par cette crise.

Pour le non-marchand, le mécanisme mis en place permettra de couvrir une partie des surcoûts liés à l’augmentation des factures énergies pour les secteurs dépendant de la Région, de la CoCom, de la CoCof et de la VGC flamande. Les primes en CoCoF et Cocom sont désormais disponibles.