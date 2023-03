Crise énergétique : 130 communes wallonnes en faveur du maintien de l’extinction de l’éclairage public

Quelque 130 communes wallonnes se sont déjà prononcées en faveur du maintien de l’extinction de l’éclairage public de 00h00 à 05h00 du matin après le 31 mars, fait savoir jeudi Ores dans un communiqué.

L’an dernier, en pleine crise énergétique, l’Union européenne avait incité ses États membres à prendre des dispositions afin de contribuer à l’effort collectif de réduction des consommations. En réponse à cet appel et pour soutenir ses communes face à l’augmentation des coûts de l’électricité, Ores leur a proposé d’éteindre leur éclairage public, de 00h00 à 05h00 du matin, durant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Durant ces cinq mois, la mesure "a permis de générer une économie estimée à 16.000 MWh et d’éviter l’émission de 4400 tonnes de CO2 (l’équivalent des émissions de 2100 véhicules)", souligne l’opérateur.

Sur les quelque 150 communes s’étant déjà positionnées auprès d’Ores pour l’après 31 mars, 85% d’entre elles ont opté soit pour une poursuite de l’extinction de l’éclairage toutes les nuits, de 00h00 à 05h00 du matin, soit pour l’adoption d’une extinction de l’éclairage limitée du lundi au vendredi, de 00h00 à 05h00, à l’exclusion des nuits de week-end – du vendredi et du samedi – et des jours fériés. Les autres communes répondantes ont, elles, décidé d’une reprise d’un fonctionnement conventionnel avec un allumage au coucher du soleil et une extinction au lever du soleil.

Les modifications d’éclairage liées à l’option choisie seront effectuées dans les semaines et mois avenir, assure Ores. L’éclairage ne sera cependant pas remis en service à partir de 05h00, du 1er mai au 31 juillet, étant donné que la durée de fonctionnement serait inférieure à une heure.