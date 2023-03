Crise en Israël : grève générale et manifestations en attendant un geste de Benjamin Netanyahou

La crise politique et sociale en Israël connaît une brusque aggravation ce lundi. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou semble sur le point de geler son projet controversé de réforme judiciaire, ce que refuse l’aile extrémiste de sa coalition. Le principal syndicat a appelé à une grève générale immédiate, suivie par de nombreux secteurs. A l’aéroport international de Tel Aviv, les avions ne décollent plus. Et les manifestations ont repris, au lendemain d’une nuit agitée. La police craint des affrontements entre partisans et opposants du projet gouvernemental.

La coalition gouvernementale, alliant des partis de droite, d'extrême droite et des formations juives ultra-orthodoxes, est déchirée par le souhait du Premier ministre de suspendre le processus l’adoption de son projet de loi judiciaire. Des membres influents du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, l’encouragent à marquer une pause. Mais ses alliés d’extrême-droite menacent de quitter la coalition en cas de suspension du projet.

Le gouvernement divisé

Les médias israéliens avaient annoncé une prise de parole de Benjamin Netanyahou lundi matin. Le chef du gouvernement devait annoncer la suspension de la réforme qui achève son parcours parlementaire. Mais cette déclaration a été reportée et Benjamin Netanyahou a repris les consultations avec ses partenaires de gouvernement.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, classé à l’extrême-droite de l’échiquier politique israélien, s’est ouvertement opposé à une suspension de la réforme. "Nous ne devons pas arrêter la réforme du système judiciaire et nous ne devons pas céder à l’anarchie", écrit-il sur Twitter.

D’autres ministres, comme celui de l’économie Nir Barkat, appellent au contraire à soutenir le chef du gouvernement dans sa volonté de suspendre le processus. Ces tensions sont susceptibles de faire vaciller le gouvernement israélien.

Grève générale immédiate, Ben Gourion et des ambassades s’arrêtent

Dans le même temps, la pression de la rue ne faiblit pas. La principale centrale syndicale du pays, l’Histadrout, a déclenché une grève générale immédiate. "Dès la fin de cette conférence de presse, l’Etat d’Israël s’arrête. Nous avons pour mission d’arrêter le processus de législation et nous allons le faire", a déclaré Arnon Bar David, qui dirige l’organisation. Le syndicat des travailleurs de l’aéroport international Ben Gourion a annoncé dans la foulée l’arrêt immédiat des décollages des avions.