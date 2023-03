Crise en Israël : Benjamin Netanyahou reporte sa réforme de la justice dans un pays paralysé par les manifestations

Appel au calme

Ces menaces sont prises au sérieux par les autorités. Benjamin Netanyahou lui-même a appelé au calme. "J’appelle tous les manifestants à Jérusalem, de gauche comme de droite, à faire preuve de responsabilité et à ne pas agir de manière violente", écrit le Premier ministre sur Twitter.

Le président Isaac Herzog, qui n’exerce pas de responsabilité dans la gestion quotidienne du pays, a lancé, également sur Twitter, un appel solennel au gouvernement : "Au nom de l’unité avec le peuple d’Israël, au nom de la responsabilité qui vous incombe, je vous demande d’arrêter immédiatement le processus législatif." Le chef de l’Etat israélien a déjà appelé à plusieurs reprises à trouver une solution de compromis, sans succès.

Ministre limogé

Dimanche, Benjamin Netanyahou avait limogé son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui s’était dit favorable à une suspension du projet gouvernemental. Ce limogeage surprise avait fait descendre une nouvelle fois des dizaines de milliers de personnes dans les rues, à Jérusalem et Tel Aviv. Deux députés du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu et de Yoav Gallant, ont soutenu publiquement le ministre déchu, fragilisant un peu plus la majorité parlementaire.

La réforme du système judiciaire est accusée de mettre en danger le système démocratique en place en Israël. Elle prévoit entre autres de renforcer le rôle du gouvernement dans la désignation des juges. La capacité de la Cour suprême d’annuler des lois serait limitée.