Crise économique en Tunisie : Hadja Lahbib évalue la situation du pays à la demande de l'Union européenne

Rue d’Espagne, en plein cœur de Tunis. C’est là qu’un des marchés informels se déploie chaque jour. Les Tunisiens y trouvent de tout. Téléviseurs, vêtements, ustensiles de cuisine. Comme tous les vendeurs de rue ici, Houcine n’a pas le choix. Ces ventes sont ses seules sources de revenus. "Je ne peux vivre qu’avec ces marchandises. En dehors de cet espace de vente, je suis perdu, je n‘ai rien. Et déjà même avec cette vente, je n’arrive pas à combler mes besoins".

Sur l’étalage en cartons, Houcine expose des robes beiges en velours. Les marchandises vendues dans cette rue, sont importées de manière illégale, d’Algérie de Libye ou du port de Tunis. Ici, rien n’est déclaré. Rien n’est taxé. Un monde à part. On estime que plus de 40% de l’économie tunisienne repose sur l’économie informelle.

Houcine n’imagine pas devoir déclarer ses ventes. "Déjà je n’y arrive pas sans taxes, donc avec des taxes, ça serait encore plus difficile. Les prix sont très élevés, la vie est chère. Je suis dans la rue, pourquoi je paierais ? C’est la rue de l’État, l’État ne me donne rien… donc je devrais payer ? !".

Ça serait une catastrophe si on supprimait les subventions

Avec cet argent gagné en rue, Houcine va faire ses courses dans les commerces officiels où les prix des produits de base se sont envolés, conséquences – entre autres facteurs – du Covid puis de la guerre en Ukraine. "Tout a augmenté. Ce qui était à 1 dinar est monté à 3", grommelle Houcine dans sa barbe. Selon la Banque centrale tunisienne (BCT), le taux d’inflation moyen en Tunisie devrait atteindre son pic de 11% cette année.

Pour que les coûts soient plus abordables, l’État subventionne les produits de base : semoule, farine, huile, sucre… et même les hydrocarbures. Sans cette aide, Houcine ne pourrait pas s’en sortir : "Ce serait une catastrophe si on supprimait ces aides, ça c’est sûr !", prévient Houcine. "C’est déjà la catastrophe ! Si on n’a plus ça, ce serait un désastre".