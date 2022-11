Des barquettes de viande vidées de leur contenu, des boîtes de chocolats cachées au fond d’un rayon,… C’est un constat posé par certains supermarchés. Avec la crise, les vols sont en augmentation, et surtout, les produits volés ne sont plus – seulement - les classiques bouteilles d’alcool, lames de rasoir ou produits de maquillage. De plus en plus, des vols "pour manger" , pour "finir le mois", sont à déplorer : fromage, charcuterie, viande,… Parfois, des produits plus onéreux comme le saumon, le foie gras, mais plus seulement. Les vols de lessive, de pâtes, sont devenus plus fréquents. Ces vols de produits de première nécessité seraient en augmentation dans certains commerces. Un phénomène qui reflète des fins de mois de plus en plus difficiles pour une part grandissante de la population. Pour les gérants franchisés, confrontés à la flambée de l’énergie et à l’augmentation des charges en général, ces pertes sèches s'ajoutent aux marges réduites, et représentent une difficulté de plus à gérer.