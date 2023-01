Crise du système de santé au Royaume-Uni : les délais de traitement s’allongent

Jamais auparavant, au Royaume-Uni, des personnes nécessitant des soins d’urgence n’avaient dû attendre aussi longtemps pour être soignées. Les patients souffrant de brûlures, d’accidents vasculaires cérébraux ou de crises d’épilepsie ont ainsi dû patienter en moyenne une heure et demie en décembre avant qu’une ambulance ne les prenne finalement en charge, a indiqué jeudi le service national de santé britannique NHS.

Pour les cas un peu moins urgents, comme les brûlures légères, le délai d’attente était d’environ quatre heures et 20 minutes. Dans les services d’urgence eux-mêmes, la situation était également inquiétante, plus de la moitié des patients ayant dû attendre au moins quatre heures avant d’être soignés. Le NHS, gravement sous-financé depuis des années, souffre d’un manque de personnel et est à bout de souffle depuis la pandémie de Covid.