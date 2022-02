Crise du plastique : où en est la production sur la planète ?

Selon des estimations citées en septembre 2021 dans un rapport du WWF, la production de plastique dans le monde devrait doubler d'ici 2040 et "accélérer la crise climatique". L'Institut de recherches IFP Energies Nouvelles (IFPEN) évoque pour sa part des "prévisions inquiétantes", d'un milliard de tonnes par an aux alentours de 2050.

Des chiffres auxquels ne souscrivent pas les industriels. "Compte tenu des politiques décidées partout dans le monde pour limiter l'utilisation des emballages en plastique à usage unique, il est probable que cette croissance diminue et que la production de plastiques ne double pas à nouveau d'ici 2040", souligne M. Daclin.

Principale voie envisagée pour contenir la progression : le recyclage. Mais si l'Europe se distingue en recyclant plus du tiers de ses déchets plastiques (34,6%), au niveau mondial, seulement 33 millions de tonnes, soit 9% des déchets plastiques, ont été recyclés en 2019, selon l'OCDE.

Plus que pour le recyclage, les ONG plaident pour une réduction des usages pour baisser la production mondiale.

Dans cette optique, elles souhaitent un développement du vrac, de la consigne et de l'éco-conception "pour une plus grande durée de vie des produits", explique Juliette Franquet, une responsable de l'ONG Zero Waste.

En concevant dès le départ des produits pour la réutilisation et le recyclage, en éliminant les additifs dangereux, on pourrait réduire "de plus de 80% d'ici 2040" le volume de plastiques qui pénètrent dans les océans et "de 55%" la production de plastique vierge, estimait la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) Inger Andersen dans une tribune du Times le 9 février.