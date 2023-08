Crise du pain en Tunisie : accusé de spéculation, le responsable d’une fédération de boulangeries a été arrêté

"La ministre du Commerce nous a promis de trouver des solutions mais rien n’a été fait", a indiqué à l’AFP Salem Badri, président du groupement régional des "boulangeries modernes" à Sfax (centre-est du pays).

Selon lui, depuis le 7 août, l’Etat ne leur vend plus rien, pas même la farine supérieure qu’il leur fournissait auparavant à côté de la farine subventionnée, ni même la semoule.

Résultat : "90% des boulangeries modernes sont fermées causant le chômage de plus de 20.000 employés", a déploré Salem Badri, évoquant "une situation catastrophique" pour ces commerces, "avec de plus en plus de retours de chèques impayés".

Dans un pays qui a connu en 1983/84 des émeutes du pain (plus de 150 morts), le président Saied a limogé sans explications en début de semaine le directeur de l’Office public des céréales.