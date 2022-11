Crise du logement en province de Luxembourg : quelle solution ?

Avec les crises financières et énergétiques, certaines associations voient arriver de nouveaux profils. Des personnes qui ont franchi la ligne rouge et qui sont désormais considérées comme précarisées.

Mathieu Lefort dirige "Soleil du Coeur" depuis plusieurs années. Une association qui offre aux personnes rencontrant des difficultés de logement un cadre pour se reconstruire durablement. Cette aide n’a fait que s’accentuer durant la dernière décennie. Avec la crise financière et désormais la crise énergétique, Mathieu Lefort et son équipe voient de nouveaux profils frapper à leur porte. "Auparavant, il y avait certaines familles qui vivaient sur le fil, mais qui parvenaient malgré tout à s’en sortir. Aujourd’hui, elles n’en peuvent plus et sont contraintes de quitter leur logement ou de déménager dans une habitation avec un loyer plus accessible", explique le directeur de "Soleil du Cœur"'.

Une situation paradoxale

Avec la proximité de la frontière grand-ducale, "Soleil du Coeur" constate un déplacement d’une partie de la population vers des zones plus accessibles au niveau des loyers. Un phénomène qui n’augure rien de bon. "On assiste à la création de ghettos sociaux, parce qu’avec l’augmentation du prix de l’immobilier, certains ne s’en sortent plus. On l’observe du côté d’Arlon, notamment", ajoute Mathieu Lefort. Les investissements menés par des sociétés privées spécialisées dans l’immobilier créent une sorte de paradoxe selon le directeur de cette association basée à Gomery, dans la commune de Virton. "Cela peut être une bonne chose, mais cela laisse de côté des petits propriétaires qui ne sont plus en capacité de rénover leurs logements et donc, on se retrouve dans une situation où ces logements disponibles restent malheureusement inoccupés", déplore-t-il.

Pourtant, il y aurait des solutions simples à mettre en œuvre. Il existe des primes à la rénovation que l’on peut obtenir, notamment, auprès de la région wallonne. Mais encore plus intéressant, selon Mathieu Lefort, c’est de contacter des agences immobilières sociales ou les associations de promotion du logement. "Il faut savoir qu’il est possible d’obtenir des aides financières auprès de ces organismes pour rénover un logement que l’on pourra ensuite mettre en location moyennant un loyer raisonnable. Il est clair qu’au niveau financier le propriétaire aura une petite perte, mais cela permettrait de résoudre une partie du problème. Je précise, aussi, que les propriétaires sont épaulés et encadrés dans toutes ces démarches", termine Mathieu Lefort.

Ciné débat sur la thématique du logement

Précisons, enfin, que ce jeudi 1er décembre aura lieu un ciné débat au Ciné Patria de Virton à 19h30. "Soleil du Coeur", le miroir vagabond et le relais social intercommunal de la province de Luxembourg vous propose la projection du film "Push" suivie d’un débat sur la thématique du logement dans la région de Virton.