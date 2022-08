Crise du gaz : la Belgique connaîtra-t-elle des coupures de chauffage et d’électricité cet hiver ?

En Belgique, comme dans l’Union européenne plus globalement, les premiers consommateurs de gaz naturel sont les ménages et les petites et moyennes entreprises, principalement pour le chauffage des bâtiments et de l’eau (53,5% en 2021 selon la Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières (FEBEG)).

Le reste de la consommation de gaz naturel en Belgique se répartit entre les clients industriels et la production d’électricité (respectivement 24,5% et 22% en 2021).