Crise de la biodiversité : l’alimentation est le premier problème sur lequel on peut agir, tout de suite

Face à l’urgence actuelle, tu te définis comme une " scientifique engagée ". Ça veut dire quoi ?

Caroline Nieberding : Quand j’ai vu la sortie du rapport sur la crise de la biodiversité en 2019 qui annonçait qu’on allait perdre 10% des espèces dans les 30 ans, c’est-à-dire un million d’espèces, j’ai paniqué. Et je me suis rendu compte que mon rôle de scientifique consistait aussi à sortir de mon bureau de présenter les données autrement et d’expliquer à un maximum de gens – en tout cas à ceux qui le souhaitent – ce qui se passe vraiment et quelles sont les conséquences.

Sur les cinq limites planétaires qui ont déjà été franchies, tu travailles plus spécifiquement sur la crise de la biodiversité. Comment sait-on que le seuil a été dépassé ?

On le sait parce qu’on utilise des indicateurs sur des espèces encore vivantes et dont on voit qu’ils sont en train de se crasher. D’une part, le nombre d’individus qui représentent une espèce : on a perdu 70% des individus sur les 50 dernières années (pour la plupart des espèces qu’on mesure). Et d’autre part, la surface qu’occupent ces espèces : on en a perdu la moitié. Et donc on sait qu’à très court terme, ces espèces vont disparaître.

Les pays où la natalité est encore élevée n’ont absolument pas contribué à aux crises environnementales.

L’espèce humaine, elle, se porte plutôt bien par contre…

Oui, c’est l’exception, avec les animaux dont on se nourrit. Mais ce sont les dernières espèces de grandes tailles qui survivent. Et vraisemblablement, ce sursis est de faible durée. Parce que dans les crises d’extinction majeure précédente, comme à la fin du Crétacé il y a 65 millions d’années, on a perdu toutes les espèces de grandes tailles, dont les dinosaures.