Crise de l'énergie : la FGTB n'appelle pas à ne pas payer ses factures, mais demande qu'aucune coupure n'ait lieu

Du côté des solutions structurelles, Thierry Bodson évoque deux éléments à mettre sur la table.

"Par rapport à l’énergie, je crois qu’on commence à comprendre qu’un bien stratégique comme l’électricité doit être rendu au public et pas aux mains du privé", explique-t-il. "Sur le long terme, il faudra donc revoir comment on organise le marché de l’électricité et que cela soit rendu au public."

Thierry Bodson évoque ensuite la question des salaires. "Et puis alors, pour les travailleurs, je pense que la crise que l’on connaît aujourd’hui démontre à quel point la question des salaires a son importance." Selon lui, les solutions mises en place pour aider le paiement des factures d’électricité sont de l’ordre du moyen terme. "Il faudra donc réellement revoir comment on augmente le pouvoir d’achat des travailleurs et des allocataires sociaux dans ce pays."