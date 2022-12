Crise de l’énergie : et si le partage d’énergie était une alternative ?

Le partage d'énergie est prévu par la directive européenne de 2019 et chacun des pays de l'UE est libre de la transcrire à sa manière. Bruxelles est un élève modèle en la matière et permet déjà ce partage à tous les citoyens qui le souhaitent. Pour la Wallonie, cette notion est déjà transcrite dans un décret et le dossier est en cours de finalisation. Le partage d'énergie concerne l'énergie renouvelable, qu'il s'agisse d'électricité, de biogaz...

"On est au début d'un long processus dans lequel l'électricité produite localement peut être vue comme une ressource commune, mais il va falloir aller beaucoup plus loin", souligne Grégoire Wallenborn, chercheur-enseignant à l’IGEAT -Institut de gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire à l’ULB