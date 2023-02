Crise de l'accueil : une personne décédée retrouvée dans le squat de la rue des Palais

Les services de secours ont découvert un corps sans vie mercredi matin dans le squat de la rue des Palais à Schaerbeek, a confirmé le parquet de Bruxelles qui n'a pas fourni de détails sur les circonstances exactes, les constats d'usage étant en cours.

Mercredi matin, les pompiers ont également été appelés pour un incendie dans le squat. Le feu aurait été bouté à une ou plusieurs couvertures. Le décès n'est pas lié à ces faits.

L'évacuation définitive des locaux aura lieu ce mercredi. En raison de l'incendie et de l'intervention du parquet en rapport avec le décès, toutes les personnes se sont retrouvées à la rue de manière anticipée mais beaucoup ont encore laissé leurs affaires à l'intérieur.

La secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a réagi au décès via Twitter. "Terrible que quelqu'un soit mort dans le squat de la rue des Palais. Mes condoléances aux proches. Je suis l'affaire de près pour en connaître tous les éléments. Nous sommes en contact avec les autorités bruxelloises et la police", écrit Nicole de Moor.