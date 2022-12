Crise de l'accueil : une délégation du secteur associatif refuse de quitter le cabinet du Premier ministre

Le Premier ministre Alexander De Croo recevait lundi une délégation d'associations qui viennent en aide aux demandeurs d'asile. La rencontre était organisée pour que les organisations proposent des actions concrètes concernant la situation préoccupante des demandeurs de protection, contraints de dormir dans les rues de la capitale.

La délégation a toutefois refusé de quitter les lieux, estimant qu'aucune mesure concrète n'avait pu être établie. Il s'agissait de la troisième rencontre entre la délégation et le Premier ministre au sujet de l'accueil des demandeurs de protection internationale depuis le mois d'octobre.

Les représentants des associations (CIRÉ, Hub humanitaire, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, la plateforme citoyenne, BelRefugees et Vluchtelingenwerk Vlaanderen) demandaient notamment la mise en place d'un plan fédéral de crise.

Les membres de la délégation ont finalement annoncé qu'ils ne sortiraient pas du cabinet tant que des mesures concrètes de la part du Premier ministre ne seraient pas proposées. Alexander De Croo l'aurait très mal pris, serait sorti avec la liste comprenant une quarantaine de mesures réalisables, avant d'appeler la sécurité.

"C'est inadmissible, on a un gouvernement qui ne respecte pas l'État de droit. C'est une question de droits humains," s'indigne Alexis Deswaef, co-président de la plateforme citoyenne. Le Premier ministre est sorti de la réunion vers 12h00. Il s'est félicité des avancées faites par le gouvernement et par la secrétaire d'État, Nicole De Moor.

"On fait notre maximum. 2.000 places ont été libérées. On peut garantir aujourd'hui que les gens qui sont dehors ont la possibilité de trouver refuge." a-t-il affirmé. "C'est faux, des gens dorment dans des squats" l'a confronté Alexis Deswaef. Les différentes organisations déplorent le manque d'action de la part de l'État belge malgré les nombreuses condamnations des instances juridiques belges et de la Cour européenne des droits de l'Homme concernant la gestion de l'asile et de l'accueil.