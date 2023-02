Crise de l'accueil : une chaîne humaine organisée autour du centre d'accueil du Petit Château

Des demandeurs d'asile et des membres de vingt associations différentes se sont rassemblés aux abords du Petit Château à Bruxelles pour former une chaîne humaine vendredi. Cette action était organisée pour exiger des solutions d'urgence et un accueil digne pour tous. L'Ilot, la Ligue des droits humains, la Plateforme citoyenne BelRefugees ou encore le CIRÉ font partie des associations signataires. Plusieurs travailleurs de Fedasil se sont également joints à la manifestation.

Les organisateurs s'attendaient à une centaine de personnes, ils étaient plus de 500, selon la police présente sur place. Les manifestants ont fait le tour du centre d'accueil en se tenant la main, le tout accompagné de musique rythmique jouée sur des tambours. Les organisateurs de l'action critiquent la Belgique et sa gestion de l'accueil. "Cela fait plus d'un an que l'État belge se soustrait à ses obligations en matière d'accueil et de droits humains", expliquent-ils.