Crise de l’accueil : un campement pour demandeurs d’asile installé par surprise à Flagey

Une centaine de demandeurs d’asile, aidés par une dizaine d’associations telles que Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (Ciré) et le réseau Solidaris, ont installé par surprise un campement d’une grosse soixantaine de tentes sur la place Sainte-Croix à Flagey (Ixelles), vendredi vers 18h00.

Ce campement a été mis sur pied en raison de la situation "particulièrement explosive" à Bruxelles. Selon Amin, demandeur d’asile depuis plus de six mois, il a été établi pour donner de la visibilité à ce que l’État veut camoufler : "Les autorités veulent à tout prix cacher les conséquences de leurs manquements aux lois, à leurs missions et à la dignité humaine".

Fin août, la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, annonçait que les hommes seuls ne seraient temporairement plus accueillis dans le réseau Fedasil. Mercredi, le Conseil d’État jugeait que cette décision ne respectait pas le droit à l’accueil, conféré à tous les demandeurs par la loi du 12 janvier 2007.

Nicole de Moor a alors déclaré dans une publication sur X, qu’elle ne modifierait pas sa politique, malgré les multiples condamnations. Selon les coordinatrices de l’opération, d’autres événements survenus ces derniers jours auraient motivé les demandeurs d’asile de protection internationale à installer ce campement, parmi lesquels le "nettoyage" à la gare du Midi et la déclaration de Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, concernant l’interdiction d’installer des tentes le long du canal.

"Nous appelons les citoyens à passer au camp pour marquer leur soutien", partage Sacha, une citoyenne solidaire. Les occupants veulent appeler le gouvernement à prendre des dispositions urgentes pour accueillir les hommes isolés dans le réseau Fedasil.