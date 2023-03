Crise de l’accueil : quelle est la capacité réelle de la Belgique pour les personnes qui demandent l’asile ? (carte interactive)

Prenons tout de même ce graphique avec des pincettes. On ne peut pas conclure que le nombre de demandes a dépassé le nombre de places en comparant directement ces deux bases de données, même si c’est le cas actuellement. Le nombre de demandes d’asile enregistrées ne correspond en effet pas au nombre de candidats dans les centres d’accueil.

D’abord, parce que tous les candidats ne vont pas dans un centre d’accueil. Certaines personnes ont par exemple de la famille en Belgique et peuvent être hébergées chez elle.

Ensuite, parce que les durées de séjour dans un centre d’accueil sont variables. Le temps de passer des interviews pour voir si la personne court bien un risque et d’évaluer les réponses… le CGRA peut prendre plus d’un an. Sans compter les recours possibles. Ainsi, la durée de séjour moyen dans un centre d’accueil est de quinze mois.

Voilà pourquoi Fedasil demande que ce nombre de places soit flexible. "Le record de places a été atteint en 2016 puis de nombreuses places ont été fermées après cette crise de l’accueil", explique le porte-parole de Fedasil, Benoît Mansy. "Ensuite, il y a eu la parenthèse Covid où les frontières étaient fermées. Puis, des places ont été recréées mais ce n’est pas extensible à l’infini car nous faisons face à un manque de personnel pour travailler dans ces centres."

La solution doit aussi être plus structurelle

Pour Fedasil, comme pour d’autres acteurs, les solutions doivent être trouvées à long terme. "On continue à créer des places car il n’y a pas d’autres solutions à court terme mais la solution doit aussi être plus structurelle. Notamment en augmentant le nombre de dossiers traités au CGRA car il y a beaucoup plus de demandes d’entrées que de sorties dans les centres d’accueil", explique Benoît Mansy pour Fedasil. Du personnel a été engagé au CGRA pour réduire l’arriéré. Au 31 janvier 2023, 20.379 personnes restaient en attente d’une réponse.

Enfin, dernier facteur qui contribue à allonger la durée de séjour dans un centre d’accueil : le marché du logement, très concurrentiel. Si le demandeur d’asile reçoit le statut de réfugié, il doit trouver un toit. Ce qui est déjà compliqué à la base mais qui est encore plus difficile aujourd’hui avec l’arrivée de 66.000 réfugiés ukrainiens qui cherchent le même type de logement. "Certains CPAS ont mis beaucoup de logements à disposition des Ukrainiens", commente Benoît Mansy.

Un phénomène en bout de chaîne qui n’explique pas à lui seul la crise actuelle, loin de là. Voilà pourquoi la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, tente de trouver des solutions, se défend-elle en commission Intérieur. "Chez nous, je fais tout mon possible pour diminuer la pression sur le réseau d’accueil. D’une part, en créant plus de places mais aussi grâce la mise en place du paquet législatif qui a été discuté au sein du gouvernement pour augmenter les flux sortants."

Une solution qui doit être trouvée si la Belgique veut sortir de l’illégalité. Les astreintes imposées à Fedasil à la suite du non-respect du droit à l’accueil des demandeurs d’asile grimpent à 278,5 millions d’euros. En outre, la Cour européenne des Droits de l’Homme a aussi rendu au moins 1132 arrêts contre l’Etat belge pour l’absence d’hébergement. Nicole De Moor refuse de payer les astreintes, estimant que cela ne va pas résoudre le problème de manque de places d’hébergement et pourrait créer un effet boule de neige. À voir ce qui sortira du Conseil des ministres de ce vendredi.