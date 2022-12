Crise de l’accueil : "pourquoi le gouvernement refuse-t-il de mobiliser les hôtels ?"

Interrogée dans le cadre du PODCAST "Déclic – Le Tournant", consacré à la crise de l’accueil, Sotieta Ngo, la directrice du CIRE (Coordination et Initiative pour les Réfugiés et Etranger) estime que le gouvernement ne fait pas tout ce qu’il est en mesure de faire pour empêcher que des milliers de demandeurs d’asile ne doivent dormir dehors, en ce moment.

Pour Sotieta Ngo, des solutions sont prévues, mais les autorités refusent de les activer.

Elle pointe notamment la répartition dans les CPAS : "La Loi accueil prévoit, dans un de ses alinéa, cette répartition entre les CPAS de tout le pays". Il s'agit d' "une formule de répartition qui a été imaginée et qui impose aux CPAS, partout en Belgique, d’accueillir un quota de demandeurs d’asile. Cette formule tient compte du PIB de la commune, du nombre d’habitants et immunise les communes qui sont déjà confrontées à un très grand nombre d’allocataires sociaux. Cela protégerait donc la plupart des grandes villes et des communes bruxelloises, mais aussi les communes qui ont déjà sur leur territoire un grand centre d’accueil. Et pour les autres, il s’agit d’accueillir quelques demandeurs d’asile : 5, 10, 12 par commune. Avec le nombre de communes belges (581), cela permettrait de résoudre la crise l’accueil actuelle".