Crise de l’accueil : "Octroyer des protections temporaires aux demandeurs issus de zones de guerre permettrait de libérer 8000 places", affirme la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés

La Belgique disposait au 1er septembre dernier de 34.271 places d’accueil pour les demandeurs d’asile. C’est environ 5.000 de plus qu’en 2022 et pourtant, 2.100 hommes isolés se trouvent toujours sur liste d’attente. " Aujourd’hui, on parle de la nécessité de trouver 2.000 places pour que des gens ne dorment plus à la rue. On est sur une population d’environ 11,5 millions d’habitants. Ne me dites pas que ce n’est pas possible ", affirme Khalil Aouasti, député fédéral PS

" Ce n’est pas vrai ", réagit le député fédéral Denis Ducarme (MR). " Entre 2021 et 2022, nous avons eu une augmentation de 40 % des demandeurs d’asile en Belgique. Et au niveau européen, une augmentation de 50 % des demandeurs d’asile entre 2022 et 2021. Il y a aujourd’hui 900.000 demandes d’asile en Europe. La crise est beaucoup plus difficile à gérer que celle de 2015. Nous avons 3.000 demandes par mois, créer 2.000 places supplémentaires ne suffira pas même si le budget de l’asile est plus important qu’en 2015. "

Des pistes de solution

Alors d’autres pistes de solution existent-elles pour permettre au gouvernement d’endiguer la crise de l’accueil ? Oui. Mais pour l’avocate spécialisée en droit des étrangers Marie Doutremont, ce qu’il y a surtout, c’est " une volonté politique de ne pas mettre en place les solutions prévues dans la loi. " En effet, " en 2007, quand le législateur écrivait la loi accueil, il prévoyait déjà que le réseau serait saturé par épisodes. Ça s’est passé en 2011 et en 2015. Dans ces cas-là, la loi demande de créer un plan de répartition par les communes. Actuellement nous avons 585 communes et 2000 hommes à la rue. Si on activait demain le plan de répartition, la crise serait résolue ", assure-t-elle.

" Pour accélérer les procédures, il y a la possibilité d’octroyer des décisions plus rapidement ", déclare Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés . " Dans les premières nationalités les présentes dans les centres Fedasil, on a la Palestine, la Syrie et l’Erythrée, par exemple. Ce sont des zones de guerre, on ne peut donc pas renvoyer ces demandeurs d’asile. La Belgique pourrait donc décider d’octroyer une protection temporaire d’un an à ces personnes, ce qui permettrait de libérer 8.000 places très rapidement. " Une idée actuellement débattue au niveau européen, informe Denis Ducarme, et qui ne sera concrétisable que si les effectifs des organismes compétents sont renforcés.

Enfin, " quand une décision a été prise concernant le dossier d’un demandeur d’asile et que les recours ont été faits si le verdict initial ne convenait pas, la décision doit être appliquée pour ne pas miner le droit à l’asile ", commente le président de Défi François De Smet. " Et si l’Union européenne décidait d’uniformiser les demandes d’asile dans tous les pays, d’offrir aux demandeurs d’asile les mêmes chances d’être reconnus réfugiés en Italie, en Grèce etc., on aurait un progrès. "