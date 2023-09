Crise de l’accueil : Nicole de Moor, secrétaire d’État à l’Asile confirme qu’elle a le soutien du Premier ministre

Nicole De Moor, secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration était notre invité ce matin. Alors que les hommes seuls ne sont plus hébergés par Fedasil à la suite de la décision de la secrétaire d’État, le nombre de demandes d’asile augmente pour le quatrième mois consécutif. Pour la première fois cette année, plus de 3000 demandes de protection internationale ont été enregistrées à l’Office des étrangers durant le mois d’août. En 2022, année record, 36.871 demandes avaient été introduites, avec une moyenne de 3073 demandeurs par mois.

Mi-septembre, le Conseil d’État avait suspendu l’exécution de la décision de ne plus offrir l’accueil aux hommes seuls demandeurs d’asile, a annoncé la Haute juridiction administrative.

Nicole de Moor défend sa politique : "Mon engagement est clair, nous avons déjà créé des milliers de places, nous voulons trouver de nouvelles places et nous cherchons des lieux pour cela. Je connais et respecte l’avis du conseil d’État mais moi aussi je veux respecter la loi, mais il y a une réalité de terrain. Il y a un grand nombre d’arrivées depuis ces deux dernières années et malgré les places créées nous n’arrivons pas à accueillir tout le monde. Et parmi ces nouveaux arrivants, il y a beaucoup de familles, de femmes seules d’enfants et pour moi ce sont les personnes les plus vulnérables. Et donc je donne priorité à ces personnes-là pour avoir une place d’accueil au sein des structures de Fedasil".

La secrétaire d’Etat comprend et accepte cette décision "tout le monde a droit à une place d’accueil". Mais, elle ajoute, "cet arrêt n’a pas pour effet de faire chuter soudainement l’afflux, ni de permettre à Fedasil de disposer soudainement de milliers de places supplémentaires". "Je poursuivrai donc la politique consistant à ne pas accueillir temporairement les hommes isolés", avertit la secrétaire d’Etat afin, dit-elle, d'"éviter que nous n’ayons bientôt plus de place pour les familles avec enfants".

Selon Ecolo, partenaire de ce gouvernement Vivaldi, ne plus accueillir les hommes seuls dans les structures d’accueil "n’est pas une décision du gouvernement. Nicole de Moor a déposé, seule, cette instruction illégale et s’est mise, seule, hors-la-loi." "Ce que nous demandons, c’est que cette instruction soit retirée, car elle ne respecte pas la loi et quand on ne respecte pas la loi, c’est la jungle", avait déclaré Jean-Marc Nollet sur nos antennes.

La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor confirme qu’elle est d’accord avec la décision du Conseil d’Etat, mais explique que : "Si on me demande d’accueillir les hommes seuls en ce moment, comme nous n’avons pas assez de place, la réponse est non. Moi je veux éviter qu’il y ait des enfants dans la rue cet hiver. Même pour les familles, les femmes seules et les mineurs non accompagnés nous avons du mal à trouver des places".

2400 places, étaient le chiffre donné en commission Intérieur à la Chambre mercredi 1er mars par Nicole de Moor, interrogée sur la crise actuelle. Ouvrir 2400 places, ce serait augmenter la capacité d’accueil de la Belgique de 7%, ce qui a déjà été fait par le passé, lors de la crise de l’accueil de 2015, notamment.