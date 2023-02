Crise de l’accueil : les premiers exilés quittent l’hôtel de Ruisbroek

Le premier groupe de 30 demandeurs d’asile censés quitter l’hôtel Ibis de Ruisbroek jeudi soir ont finalement été transférées en bus vendredi après-midi, a indiqué Jan Desmeth, bourgmestre de Leeuw-Saint-Pierre, dont Ruisbroek est une localité. Selon ce dernier, le départ a été retardé en raison d’un problème de coordination.

Les 30 personnes concernées seront hébergées au sein du réseau d’accueil de Fedasil. Un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) les accompagnera. Une dizaine d’autres individus, qui ne sont pas engagés dans une procédure d’asile, seront redirigées vers des infrastructures d’hébergement d’urgence à Bruxelles.

Un autre transfert du même genre aura lieu plus tard dans la journée. Un deuxième groupe sera conduit au sein du réseau de Fedasil, pour les demandeurs d’asile, et vers un abri d’urgence de la capitale pour les autres. En fin de journée, entre 80 et 90 personnes devraient avoir obtenu une place dans un hébergement. Il restera donc à offrir un refuge à environ la moitié des 172 exilés arrivés à Ruisbroek mercredi. Les opérations se poursuivront à partir de lundi prochain et toutes les personnes concernées devraient avoir été évacuées à la fin de la semaine.