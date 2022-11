Crise de l’accueil : les demandeurs d’asile qui travaillent devront contribuer "équitablement" à leur accueil

L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) commencera l’an prochain à percevoir une "contribution équitable" auprès des demandeurs d’asile qui travaillent, tout en séjournant dans le réseau d’accueil, a indiqué mercredi la secrétaire d'Etat à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor.

Le gouvernement, qui a récemment décidé d’une série de mesures pour faire face à l’afflux de demandeurs d’asile comme l’ouverture de centres d’accueil d’urgence à Jabbeke (Flandre occidentale) et à Glons (province de Liège), compte également faciliter le départ des centres des personnes ayant décroché un emploi stable. Cela devrait permettre de libérer davantage de places et d’alléger au moins partiellement la pression sur le réseau d’accueil.

Mme de Moor (CD&V), interrogée mercredi en commission de la Chambre, a expliqué que son objectif était que les personnes ayant un emploi stable ne puissent plus prétendre à l’aide de Fedasil.

Les demandeurs d’asile disposant d’un CDI de plus de six mois ou d’un contrat d’emploi à durée indéterminée et qui gagnent plus que le minimum vital seront obligés de quitter le réseau d’accueil, a ajouté la secrétaire d'Etat.

Elle a toutefois précisé qu’un délai "raisonnable" d’un mois serait prévu. Et il devrait être possible de déroger à cette règle en cas d’extrême nécessité.

Mme de Moor a également annoncé travailler à une révision de l’arrêté royal sur le cumul. Cet AR prévoit qu’un résident doive payer une contribution à l’accueil s’il est salarié.

Mais ces contributions sont actuellement beaucoup trop élevées et Fedasil n’est pas en mesure de vérifier si quelqu’un travaille et donc de percevoir ces sommes. L’objectif est de demander une contribution "équitable" dès le début de l’année prochaine avec un contrôle efficace et efficient, a souligné la secrétaire d’État.

La mesure est une conséquence de la crise actuelle de l’accueil, mais existait déjà dans la réglementation. "Quelqu’un qui travaille suffisamment peut aussi subvenir à ses propres besoins et ne devrait pas être pris en charge par les autorités. Je ne vois pas en quoi cela pousserait les gens vers le circuit informel", a souligné Mme de Moor.

Elle a cependant assuré que des efforts continus étaient menés pour informer correctement les demandeurs d’asile sur la réglementation du travail et les droits et obligations qui y sont liés.

La secrétaire d'Etat a enfin déclaré avoir rédigé un projet de loi qui limite le droit à l’aide matérielle jusqu’au moment de la décision définitive d’asile, et non plus jusqu’à l’ordre de quitter le territoire. Cela devrait, selon elle, contribuer à garantir que l’accueil est réservé aux demandeurs de protection internationale et que le lancement de procédures de demande de séjour parallèles ne puisse plus être une raison de rester dans une structure d''accueil "plus longtemps que nécessaire".