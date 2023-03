Crise de l’accueil : les demandeurs d’asile ne veulent pas des nouvelles solutions temporaires proposées par la région bruxelloise

Mais de cette nouvelle solution temporaire, les demandeurs d’asile et les collectifs qui les soutiennent, n’en veulent pas ! Ils réclament un engagement du fédéral, et à tout le moins une rencontre avec la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, sinon ils refusent d’évacuer le bâtiment ! Contacté par la RTBF (Interview à écouter ci-dessus), François Bertrand, le directeur de Bruss' Help constate que la situation en ce début de soirée est au point mort.