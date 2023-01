Crise de l’accueil : "Les autres niveaux de pouvoir doivent aussi prendre leurs responsabilités", affirme Nicole de Moor

Depuis plusieurs mois déjà, les ONG alertent sur la situation épouvantable vécue à la rue des Palais. Des centaines de demandeurs d’asile y séjournent, ainsi que des sans-abri et des personnes en séjour illégal.

Selon les associations et les médecins, la situation est préoccupante. Il n’y a pratiquement pas d’installation sanitaire et des cas de gale et de diphtérie ont été constatés.