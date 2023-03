Crise de l'accueil : les associations pour sans-papiers demandent l'activation du plan fédéral de crise

Le Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, le Samusocial et la Plateforme citoyenne ont manifesté lundi leur inquiétude sur la situation des demandeurs d'asile occupant un bâtiment en travaux aux abords de la gare du Nord à Bruxelles.

Lors d'un point presse organisé en dernière minute, les organisations ont exprimé leur consternation sur la situation que traverse la soixantaine de demandeurs d'asile et sa gestion par le monde politique. "On veut que le centre de crise se réunisse et que des solutions soient mises sur la table", explique Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne, Belrefugees.

Sotieta Ngo, directrice générale du Ciré a demandé à ce qu'un plan fédéral de crise soit mis en place pour venir en aide aux personnes dans le bâtiment et pour leur trouver une solution de logement, faute de quoi les demandeurs d'asile risquent d'être constamment évacués.

"S'il n'y a pas de réquisition de site, cette situation va se reproduire tous les jours, voire toutes les six heures" déplore-t-elle. Une soixantaine de demandeurs d'asile occupent depuis dimanche un bâtiment en travaux qui accueillera à l'avenir le centre national de crise.

La police a encerclé le bâtiment avec un dispositif important d'autopompes et de fourgons le soir-même.

Les forces de l'ordre avaient par ailleurs empêché l'accès de livraison de nourriture dans le bâtiment occupé par les demandeurs d'asile dimanche.

Un accord a finalement été trouvé avec les associations et une première livraison a été effectuée lundi. Des sacs de nourriture, des bouteilles d'eau ainsi que des couvertures et des matelas ont été acheminés à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'une chaîne humaine organisée à l'entrée du bâtiment.