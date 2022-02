Crise de l’accueil : les associations exigent une hausse des astreintes et leur paiement

Le cabinet du secrétaire d’État à l’asile et à la migration Samy Mahdi, explique que désormais, tous les exilés qui arrivent au Petit Château peuvent se présenter (première étape de la procédure). Mais ça ne signifie pas qu’ils seront enregistrés ou hébergés. Cette fois, le secrétaire d’État veut privilégier les personnes qui introduisent leur demande pour la première fois dans l’Union européenne et brandit le règlement de Dublin. Ce texte prévoit que le pays où le demandeur s’est enregistré est celui qui gère sa demande (système Eurodac où sont enregistrées les empreintes).

Dans les faits, ce règlement, que les États membres veulent réformer depuis des années, divise les 27 et met la pression sur les pays situés aux frontières extérieures de l’Union européenne puisque ces pays constituent la porte d’entrée dans l’UE. De nombreuses personnes sont par conséquent enregistrées dans ces pays limitrophes mais certains exilés "passent entre les mailles du filet". C’est notamment le cas de ceux qui filent – avec ou sans succès – vers le Royaume Uni où ils veulent s’enregistrer.

"À un moment donné, il n’est pas possible d’offrir une place à tout le monde. Il y a quelque 30.000 places en Belgique. Nous sommes solidaires mais nous ne pouvons pas pallier les manques de pays européens qui ne suivent pas. Nous voulons donner un signal parce que ce n’est plus possible", fait-on remarquer au cabinet du secrétaire d’Etat à l’asile et la migration. Et d’ajouter que la Grèce a déjà reçu trois milliards d’aide de l’UE pour l’accueil des exilés et la gestion de sa frontière extérieure de l’UE…