Crise de l’accueil : le PS demande à la ministre Verlinden d’activer la phase 4 du plan d’urgence pour des réquisitions

Le groupe PS a déposé, vendredi, une proposition de résolution à la Chambre dans laquelle il demande à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, de déclencher la phase 4 du plan d’urgence fédéral afin de faire face à la crise de l’accueil des demandeurs d’asile. De la sorte, le gouvernement pourrait réquisitionner du personnel et des bâtiments dans l’ensemble du pays. "Nous voyons une secrétaire d'Etat qui nous dit : 'je cherche du personnel mais je n’en trouve pas, je cherche des bâtiments mais je n’en trouve pas'. Lorsqu’il n’est pas possible de trouver les lieux et le personnel nécessaires, il y a une solution, c’est réquisitionner", a expliqué le député Hervé Rigot, qui cosigne la proposition avec André Flahaut.

Aux yeux des socialistes, la situation est suffisamment grave pour déclencher le plan d’urgence et mettre en œuvre des solutions dans toutes les provinces. Le déclenchement de la phase 4 permettrait de constituer une cellule de gestion associant les différents ministres compétents au gouvernement fédéral et dans les entités fédérées. Il permet aussi de procéder aux réquisitions et aux mesures nécessaires pour mettre un terme à la crise. "Nous ne prétendons pas que le gouvernement ne fait rien, au contraire, mais face à la situation nous estimons qu’au parlement nous devons également remplir notre rôle", a ajouté M. Rigot.