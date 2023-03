Crise de l'accueil : la Coordination des sans-papiers s'insurge contre les nouvelles mesures en matière d'asile

Mais quelques heures plus tard, vers 19h00, les effectifs policiers sur place ont été renforcés et ceux-ci ont bloqué les accès au bâtiment. Vers 20h00, de nouveaux effectifs encore sont arrivés, certains avec des chiens, ainsi que plusieurs fourgons et des autopompes munies de canons à eau de la protection civile. Une expulsion des personnes dans le bâtiment était redoutée, mais les policiers ne sont finalement pas entrés.

Les occupants du bâtiment, en majorité des demandeurs d'asile, n'ont pas pu obtenir de place dans des centres du réseau d'accueil officiel, gérés par l'État belge. Or, rappellent-ils aux côtés des collectifs qui les soutiennent, la Belgique a le devoir de leur fournir un hébergement digne.