Crise de l'accueil : immersion aux côtés des "hommes seuls", demandeurs d'asile condamnés à la rue

Ne plus accueillir les hommes seuls dans les centres Fédasil, c'est une annonce de la secrétaire d'état, Nicole de Moor, qui provoque le débat depuis quelques semaines. Conséquence directe de cette mesure : de plus en plus de célibataires demandeurs d'asile dorment dans les rues de Bruxelles. Et pour ne rien arranger à leur situation, il n'y a plus une place dans les bâtiments d'accueil provisoire.

Au boulevard Pacheco, en plein centre de la capitale, ils sont des dizaines d'hommes seuls à passer la nuit dehors, juste à côté de l'Office des Etrangers. C’est là qu’ils ont introduit une demande d’asile mais ils attendent désespérément des nouvelles pour un logement dans une structure Fedasil.

L’une de nos équipes est allée à la rencontre de ces hommes seuls. Entre détresse et espoir, leur vie est très compliquée. Découvrez le reportage de notre équipe, ci-dessus.