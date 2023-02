Crise de l'accueil - encore 25 personnes trouvées dans le squat de la rue des Palais, des bénévoles rassemblés pour dénoncer les conditions d'évacuation

Les bénévoles présents lors de l'évacuation du squat de la rue des Palais à Schaerbeek ont mené une action de protestation mercredi soir afin d'attirer l'attention sur le sort des nombreux réfugiés pour qui aucune solution n'a encore été trouvée.

Rassemblés près du centre d'arrivée Fedasil du Petit-Château, ils se disent scandalisés par la façon dont l'évacuation a été menée.

Ils dénoncent les promesses de logement formulées aux réfugiés alors que, selon eux, certains attendent en rue depuis deux jours. Les bénévoles et collectifs citoyens ont apporté de la nourriture aux demandeurs d'asile et ont tenté de les informer du mieux possible au cours de l'évacuation. "Nous n'avons pas été impliqués dans la sélection des personnes. Nous ne ferions jamais cela. Nous remarquons qu'il y a eu bien trop peu d'informations communiquées et qu'il a été promis jusqu'à la dernière minute que ces personnes seraient relogées. Les réfugiés ont finalement été expulsés et c'était choquant", témoigne une bénévole.

Quelque 25 personnes ont été retrouvées par la police dans le cadre de l'évacuation du squat de la rue des Palais à Schaerbeek, annoncent mercredi soir la commune de Schaerbeek et la Région bruxelloise par voie de communiqué. Le bâtiment est désormais fermé.